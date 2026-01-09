Тайна сожженной души: что на самом деле происходит с верующим после кремации
Кулик: православная традиция отдает предпочтение земному погребению
Фото: [Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Красногорске/Медиасток.рф]
Православные священнослужители поясняют, что Церковь традиционно предпочитает погребение в землю, а не кремацию, поскольку тело считается созданным по образу Божьему. Однако в условиях нехватки кладбищенских земель в крупных городах или гибели тела в огне кремация допускается, сообщает akpars.ru.
Перед сожжением рекомендовано совершить чин отпевания. Священнослужители отмечают, что точное описание посмертной участи души при кремации невозможно, но молитвенное поминовение в первые сорок дней после смерти сохраняет свое значение.
При этом подчеркивается, что решающим для посмертной участи является духовное состояние человека при жизни, включая исповедь и искреннее обращение к вере, а не физический способ обращения с телом.
