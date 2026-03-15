Тайна старца Илия: что говорят о человеке, к которому ехала за советом вся страна

В Русской православной церкви (РПЦ) начался первый этап, который может привести к прославлению в лике святых схиархимандрита Илия (Ноздрина). Старец, бывший духовником Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ушел из жизни ровно год назад, 15 марта 2025 года, в монастыре Оптина пустынь.

О текущей работе рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Илья Кузьменков. В интервью ТАСС он пояснил, что сейчас идет сбор свидетельств верующих и других материалов, связанных с духовным наследием почившего. Эта работа предшествует возможной передаче документов в профильную комиссию. Кузьменков подчеркнул, что процесс канонизации в церковной практике может быть очень длительным и нередко растягивается на десятилетия.

Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в Орловской области. В конце 1980-х годов его направили в Оптину пустынь в качестве духовника — в то время, когда знаменитая обитель только начинала возрождаться после долгих десятилетий запустения. На протяжении следующих двадцати лет он внес огромный вклад в восстановление традиций старческого служения, исторически связанных с этим монастырем. В 2010 году духовник был возведен в сан схиархимандрита.

За годы своего служения старец Илий стал одним из самых почитаемых духовников современности, к нему за советом приезжали люди со всей страны. После его кончины в церковной среде неоднократно звучали мнения о возможности его канонизации. Окончательное решение будет зависеть от оценки собранных свидетельств и духовного наследия, которое он оставил после себя.

