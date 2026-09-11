Тайна убийства доцента МГУ: что произошло между Анной Каменевой и сыном

Мотивом убийства доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой мог стать конфликт с ее несовершеннолетним сыном. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, преступление не было связано с деньгами. Как утверждается, сын из-за личной неприязни попросил своего 19-летнего знакомого расправиться с матерью.

В день убийства, по версии правоохранителей, молодой человек отвлек домработницу на первом этаже семейного дома. После этого его знакомый поднялся в спальню Каменевой на втором этаже. Там он несколько раз выстрелил в женщину из травматического пистолета, а затем перерезал ей горло.

Ранее стало известно, что предполагаемого исполнителя убийства объявили в розыск и заочно арестовали. По делу также был задержан и заключен под стражу 17-летний сын Каменевой.

Анна Каменева погибла в конце августа в возрасте 43 лет. Она являлась доцентом кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ и вдовой бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева.

Каменева окончила юридический факультет МГУ с отличием в 2005 году, а в 2009 году защитила кандидатскую диссертацию. С 2011 года она работала доцентом МГУ, была автором 8 книг и более 40 научных статей.