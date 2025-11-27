«Тайна в зоне вылета». 59-летний россиянин бесследно исчез в аэропорту Бангкока

59-летний россиянин Игорь Ярыш, работающий в IT-сфере, пропал без вести в Таиланде. Инцидент произошел в международном аэропорту Бангкока Суваннапхум, где он должен был сесть на рейс в Хабаровск, чтобы вернуться на Сахалин после недельного отдыха.

По информации Светланы Шерстобоевой, лидера волонтерского движения и администратора паблика «Паттайя от А до Я», мужчина не вышел на связь и не явился на вылет. Его телефон отключен. Родственники, с которыми он разговаривал за три часа до отправления в аэропорт из отеля Cozy Beach в Паттайе, в полицию пока не обращались.

Известно, что Ярыш очень торопился домой, чтобы успеть отпраздновать свой день рождения, который приходился на 25 ноября. Волонтеры распространили приметы пропавшего и просят всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить им.

Ранее сообщалось о том, что покусанные тайскими обезьянами российские туристы лечатся в Подмосковье.