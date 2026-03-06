Тайна женского сердца: мужчины Москвы пошли на хитрость при выборе подарков

Аналитики платформы «Авито» выяснили, как жители столицы готовятся к Международному женскому дню. В преддверии праздника москвичи продемонстрировали не только щедрость, но и изобретательность: часть опрошенных собирается преподнести любимым сюрпризы, созданные собственными руками. Результаты исследования, посвященного подаркам и планам на предстоящие выходные, оказались в распоряжении редакции REGIONS .

Согласно опросу, для большинства жителей столицы 8 Марта остается теплым семейным торжеством. Почти половина респондентов (41%) планирует встретить праздник в кругу родных. Еще 30% отправятся в гости с гостинцами, а 16% устроят романтический ужин для своих половинок. Нашлись и те, кто использует удлиненные выходные для небольшого путешествия, — таких набралось 8%.

Главной интригой праздника, как всегда, остается выбор презента. Московские мужчины подошли к этому вопросу творчески: 39% признались, что полагаются на сиюминутную импровизацию. Четверть респондентов (24%) действуют надежнее и заранее советуются со спутницами. Особо дотошные (10%) предпочитают консультироваться с подругами своих избранниц, чтобы узнать сокровенные желания. Вишлистами пользуются 8% опрошенных, а 7% решат вопрос кардинально и без лишних сомнений — подарят деньги.

Средний бюджет, который москвичи готовы потратить на подарок к 8 Марта, составил 7500 рублей. Однако разброс сумм оказался значительным. Треть опрошенных (33%) планирует уложиться в 3000 рублей, четверть (25%) готова расстаться с суммой от 3000 до 5000 рублей, а 23% респондентов заложили на презент от 5000 до 10000 рублей. Щедрые 15% москвичей намерены потратить более 10000 рублей.

Но самая интересная категория — это 3% хитрых мужчин, которые решили отказаться от походов по магазинам и сделать эксклюзивный подарок своими руками, вложив в него не столько деньги, сколько душу.

Что касается способов приобретения, то здесь безоговорочно лидирует онлайн: 47% опрошенных закажут все необходимое через интернет. Приверженцев традиционного шопинга оказалось меньше: 22% отправятся на охоту за подарками в торговые центры, а 20% сразу направятся в специализированные бутики косметики и ювелирные салоны.

Ранее сообщалось, что в Москве на Рижском рынке выстроились очереди за цветами к 8 Марта.