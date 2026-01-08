Тайная армия убийц: кто на самом деле стоит за отравлениями домашних питомцев

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил с резкой критикой лиц, занимающихся распространением отравленных приманок для собак, так называемых догхантеров. Свое заявление парламентарий сделал в интервью ТАСС .

Депутат охарактеризовал подобные действия как преступные, заявив, что их исполнители являются «моральными уродами», а не санитарами. Бурматов обратил внимание на то, что приманки с ядом часто размещаются в местах массового пребывания людей, включая детские площадки, что создает прямую угрозу жизни и здоровью детей.

Парламентарий также отметил, что жертвами догхантеров в значительном числе случаев становятся домашние собаки, особенно представители мелких пород, чей организм более уязвим к токсичным веществам.

В своей речи Бурматов напомнил, что за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Он призвал не романтизировать деятельность таких лиц и оценивать ее в рамках закона.

