Тайная болезнь Забродского: почему он скрывал свое состояние до самого конца

В возрасте 65 лет скончался участник четвертого сезона шоу «Голос 60+» Андрей Забродский. Сообщение о его смерти было опубликовано на официальной странице музыканта в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщил изданию «Аргументы и факты» знакомый певца, причиной смерти стала онкологическая болезнь, с которой Забродский долго боролся. По словам источника, артист продолжал выступать осенью 2025 года, но с ноября перестал отвечать на звонки в связи с ухудшением состояния.

Прощание с Андреем Забродским состоялось 11 января в Новосибирском крематории. Широкую известность сибиряк получил в 2021 году, когда на этапе «слепых прослушиваний» в шоу «Голос 60+» исполнил песню «Ты или я» группы «Машина времени» и вошел в команду Олега Газманова. До музыкальной карьеры он работал в авиации, трудился на Севере и был дальнобойщиком.

