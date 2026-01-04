Тайная родословная Иисуса: что скрывают последние дни перед Рождеством
В последнее воскресенье перед Рождеством православные чтят память всех святых
Фото: [Церковь Всех Святых в Серпухове/Медиасток.рф]
Православные верующие 4 января отмечают Неделю святых отец — последнее воскресенье перед праздником Рождества Христова. Этот день посвящен воспоминанию всех ветхозаветных праведников и прямых предков Иисуса Христа по плоти, от Адама до Иосифа Обручника, передают«Новости Тамбова».
На богослужениях в храмах читается евангельское родословие (Мф. 1:1-17), которое представляет собой перечисление предков Спасителя. Церковное предание видит в этом списке не просто генеалогию, а символическое выражение всей священной истории человечества, подготовленной Богом к моменту Боговоплощения. Родословная, разделенная на три части по четырнадцать родов, связывает ключевые этапы: от Авраама до царя Давида, от Давида до вавилонского плена и от плена до самого Христа.
Святые отцы, память которых совершается, — это праведники Ветхого Завета, которые, по учению Церкви, сохранили веру в Единого Бога и ожидание Мессии. Их вспоминают накануне Рождества как свидетелей долгого пути человечества к встрече со Спасителем, подчеркивая, что приход Христа в мир был не случайным событием, а исполнением многовековых пророчеств.
