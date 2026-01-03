«Не просто яркая картинка в мессенджере»: в РПЦ рассказали, как правильно отмечать Рождество

Православные верующие с наступлением нового года ждут главный праздник — Рождество. Как его правильно отметить и что обязательно нужно сделать 7 января, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священнослужитель Владислав Береговой.

По его словам, чтобы правильно отметить Рождество, прежде всего стоит посетить Литургию — ночную (в ночь с 6 на 7 января) или утреннюю (7 января) — и по возможности причаститься.

«Для этого заранее следует исповедоваться, соблюдая положенный пост, и прочитать дома "Последование ко Причащению". В Рождественский сочельник (6 января) принято соблюдать строгий пост до окончания утренней службы или до начала вечерней службы, чтоб не падать с ног. Но все это зависит от состояния здоровья и личного уровня благочестия», — пояснил отец Владислав интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Традиционное блюдо этого дня — сочиво (кутья) — блюдо из вареных зерен пшеницы или риса с сухофруктами. После богослужения можно собраться за праздничным столом с близкими, разговевшись любой скоромной пищей, добавил он.

«Важно не делать еду главным событием праздника: трапеза — это завершение духовного торжества, а не его суть. Вишенка на торте, а не сам торт. Поиграйте с детьми в настольные игры, сходите на "Щелкунчика", на концерт, в кино, на каток или на горку. Но все это после службы, а не вместо. Главное в празднике — Христос и Божественная литургия, а не застолье и подарки», — подчеркнул священнослужитель.

Важно не забывать совершать в эти дни дела милосердия, добавил отец Владислав.

«Рождество Христово — это не день, когда надо просто поздравить родных и друзей яркой картинкой в мессенджере, но в первую очередь — это день, когда нужно помочь нуждающимся, уделить внимание одиноким, привнести в жизнь грустного человека немного радости, утешения и счастья! Можно поучаствовать в благотворительных акциях, организовать помощь для домов престарелых или малоимущих семей», — заключил священник.

Ранее врач объяснил, какие народные средства облегчают грипп.