Лидер партии ССВ заявила о необходимости вернуть дешевый российский газ для спасения немецкой промышленности. Она потребовала от канцлера Мерца провести антикризисный саммит. Об этом пишет Газета.ру.

Призыв к прагматизму: Сара Вагенкнехт требует спасти немецкий бизнес российским газом

Для предотвращения окончательной деиндустриализации и экономического коллапса Германии местным властям необходимо срочно пересмотреть текущую энергетическую стратегию и возобновить закупки доступных энергоресурсов из Российской Федерации. С таким жестким и резонансным заявлением на своей официальной странице в социальной сети выступила основательница и лидер популярной оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт. По мнению авторитетного немецкого политика, дальнейший отказ от прагматичного экономического курса ведет промышленность страны к неизбежной ликвидации.

Требование снижения налогов и возврата к дешевым источникам сырья

В своем публичном обращении руководитель фракции BSW подчеркнула, что немецкий промышленный сектор сейчас как никогда остро нуждается в долгосрочной безопасности и «защитном щите». Вагенкнехт открыто потребовала от федерального кабинета министров принять решительные меры и снизить тарифы на энергоносители для внутренних предприятий как минимум в два раза.

Для оперативного достижения этой цели Сара Вагенкнехт считает обязательным реализовать комплекс из двух последовательных шагов:

Налоговая реформа: кардинально сократить искусственно завышенные государственные налоги, внутренние экологические сборы и акцизы, заложенные в конечную стоимость ресурсов.

Диверсификация в пользу выгоды: полностью отказаться от политизированных принципов снабжения и начать закупать сырую нефть и природный газ из наиболее экономически привлекательных и дешевых мировых источников, включая прямые поставки из РФ.

Идеологический тупик и критика действующего канцлера

Глава партии выразила глубокое возмущение текущим положением дел, при котором Федеративная Республика Германия прочно удерживает мировое лидерство по уровню стоимости электроэнергии и тепла для коммерческих предприятий. Подобную ситуацию Вагенкнехт назвала недопустимой и разрушительной для национальной конкурентоспособности. Она прямо обвинила коллег в том, что немецкие чиновники, руководствующиеся исключительно слепой идеологией в вопросах импорта ресурсов, занимаются планомерной деиндустриализацией собственного государства.

В связи с нарастающим кризисом основательница ССВ обратилась с официальным призывом к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с требованием незамедлительно организовать летом 2026 года масштабный антикризисный промышленный саммит. По задумке депутата, в этом мероприятии должны принять обязательное участие представители федерального правительства, главы региональных земельных властей, а также крупнейшие национальные объединения работодателей для выработки экстренных шагов по выводу ФРГ из затяжного энергетического пике.