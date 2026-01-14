Тайное становится явным: почему современная молодежь массово едет в монастырь

В Свято-Введенской Оптиной пустыни подвели итоги рождественских богослужений, отметив значительное число участников. По данным представителей монастыря, в ночь на Рождество Христово таинство причастия приняли более 1400 верующих, что превышает показатели предыдущих лет, пишет «ЮФ».

В монастыре также обратили внимание на изменение состава прихожан, среди которых стало заметно больше молодежи. Как отметили в обители, эта тенденция свидетельствует о растущем интересе молодого поколения к духовным вопросам и наследию оптинских старцев. Многие из приехавших на праздник молодых людей, по словам представителей пустыни, ищут в вере ответы на смысложизненные вопросы.

Наблюдения монастыря перекликаются с недавним выступлением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, где он также отметил возрастающий интерес молодежи к вере.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове нашли авто с самодельным бульдозерным отвалом для расчистки снега.