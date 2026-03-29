Тайное заседание: Госдума решит судьбу пасхального отдыха в России

Автором инициативы выступил парламентарий Дмитрий Гусев, который предложил закрепить в календаре дни отдыха накануне Пасхи и Троицы. В первую очередь речь идет о том, чтобы сделать Страстную пятницу официальным нерабочим днем. По мысли разработчиков, такая мера даст верующим шанс должным образом приготовиться к празднику и провести важные даты согласно религиозным канонам.

Вахтанг Кипшидзе, представляющий Синодальный отдел по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ, назвал Пасху ключевым моментом церковного года. Он заметил, что поддержка со стороны государства граждан, желающих провести этот день в молитве и семейном кругу, выглядела бы уместной.

Тем не менее в религиозной среде единства по данному вопросу не наблюдается. Часть священнослужителей сочли предложение чрезмерным. Сдержанную позицию занял настоятель московского храма Павел Островский. А вот протоиерей Федор Лукьянов, напротив, идею дополнительных выходных одобрил.

Дискуссия продолжается. Вопрос о появлении новых праздничных дней, привязанных к Пасхе и Троице, пока остается открытым как для законодателей, так и для представителей РПЦ.