Тайные архивы Лиона раскрыли имя человека, который лично показывал кино императору Николаю II

Отечественные исследователи смогли раскрыть одну из главных тайн, связанных с зарождением российской киноиндустрии. Специалистам удалось доподлинно установить личность киномеханика, который обеспечивал техническое проведение самого первого киносеанса в истории Российской империи, состоявшегося 4 мая 1896 года. Как сообщил в беседе с ТАСС историк кино Алексей Дунаевский, у проекционного аппарата в тот знаковый день находился восемнадцатилетний гражданин Франции Франсис Дублие.

Масштабная архивная работа и первые лица индустрии

На протяжении многих десятилетий в научных трудах и исторических публикациях упоминались исключительно антрепренеры и организаторы первых коммерческих показов, в то время как имена рядовых технических специалистов оставались в тени. Чтобы ликвидировать это историческое белое пятно, авторам исследовательского проекта пришлось проделать колоссальную работу во французских государственных архивах и детально изучить внутренние материалы знаменитого Института Люмьер, расположенного в Лионе.

Благодаря архивным изысканиям удалось воссоздать точную структуру проведения исторического мероприятия:

Организационный центр. Инициатором и главным продюсером первого кинопоказа в России являлся Рауль Гюнсбург, совмещавший эту деятельность с руководством Оперой Монте-Карло. Именно по его личной инициативе синематограф был доставлен в Санкт-Петербург весной 1896 года.

Локация. Исторический премьерный сеанс был организован в помещении столичного театра «Аквариум». Символично, что в современном Санкт-Петербурге на этом историческом месте сейчас располагаются павильоны киностудии «Ленфильм». Российский дебют синематографа состоялся всего через шесть месяцев после легендарного первого публичного кинопоказа братьев Люмьер в Париже.

Кинематограф для императора и первый исторический репортаж

Помимо установления личности Франсиса Дублие, историкам удалось идентифицировать и человека, который проводил персональные киносеансы для императора Николая II. По верифицированным архивным данным, техническое обслуживание киноаппарата для монарха осуществлял знаменитый французский оператор Александр Промио, являвшийся непосредственным соратником братьев Люмьер.

Параллельно Алексей Дунаевский озвучил данные о создании самого первого кинорепортажа в истории России. В мае 1896 года в Москве проходили торжественные мероприятия по случаю коронации Николая II. Документальную хроникальную съемку этого масштабного события вели совместно Франсис Дублие и его коллега Шарль Муассон.