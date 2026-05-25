Тайные богатства отельера: за какие грехи у экс-главы Совета судей изъяли 9 миллиардов

Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение о прекращении отставки бывшего судьи Верховного суда и экс-главы Совета судей России после громкого антикоррупционного расследования. Об этом пишут Известия .

Решение квалификационной коллегии судей

В российской судебной системе принято резонансное решение, касающееся одного из бывших высших руководителей ведомства. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации в ходе заседания проголосовала за прекращение отставки бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. Бывший топ-юрист лично явился на это заседание.

Юридическое прекращение отставки влечет за собой немедленное аннулирование особого статуса судьи. С этого момента Виктор Момотов полностью лишается всех государственных льгот, крупных ежемесячных пожизненных выплат, а главное — законных гарантий неприкосновенности, которые защищали его от уголовного преследования.

Суть антикоррупционного скандала и изъятие миллиардов

Основанием для столь жестких мер послужило масштабное расследование Генеральной прокуратуры и последующее решение Останкинского районного суда Москвы. Осенью прошлого года надзорное ведомство потребовало изъять в доход государства имущество Виктора Момотова, его родственников и аффилированных лиц, так как его стоимость многократно превышала официальные задекларированные доходы семьи.

Суд полностью удовлетворил этот иск и постановил конфисковать в пользу казны почти сто объектов недвижимости, включая десятки земельных участков и зданий. Общая рыночная стоимость изъятых активов составила около 9 миллиардов рублей. По версии следствия, бывший судья совмещал государственную службу с теневым гостиничным бизнесом.