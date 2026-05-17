Тайные чаты куколдов: расследование «Ленты.ру» шокировало подробностями о мужьях в России

В российском медиапространстве и социальных сетях активно обсуждаются результаты журналистского расследования, обнародовавшего существование разветвленной сети приватных интернет-ресурсов. По данным издания «Лента.ру», десятки тысяч мужчин из различных регионов РФ объединены в закрытые виртуальные клубы, специфика которых сосредоточена вокруг специфической сексуальной субкультуры — куколдинга, пишет Лента.ру.

Механика взаимодействия внутри приватных групп

Основной контент подобных закрытых чатов и каналов составляет интимный фото- и видеоматериал. Мужья добровольно публикуют изображения своих законных супруг или постоянных партнерш для последующего публичного обсуждения другими участниками. Внутри сообществ выстроена своеобразная рейтинговая система: ежемесячно администраторы подводят итоги и составляют списки наиболее привлекательных, по мнению аудитории, женщин. Мужья, чьи партнерши занимают лидирующие позиции в таких голосованиях, получают поощрения в виде эксклюзивных контактов или особого статуса в иерархии группы.

Монетизация и правила модерации контента

Попасть в данное интернет-сообщество в качестве пассивного наблюдателя зачастую можно свободно, однако для полноценной интеграции и публикации собственного контента выстроена жесткая система фильтрации. Размещение личных постов и верификация анкет возможны исключительно после прохождения модерации у администраторов ресурса. За процедуру одобрения заявки и получение доступа к полному функционалу тайного чата с пользователей взимается фиксированная плата, которая на данный момент составляет около 900 рублей.

Переход виртуальных фантазий в реальные встречи

Помимо виртуального обмена медиафайлами и совместных обсуждений, данные интернет-площадки активно используются участниками для организации реального взаимодействия. Психологическая и поведенческая суть куколдинга заключается в получении специфического сексуального и эмоционального удовлетворения мужчиной от осознания или прямого наблюдения за интимной близостью его партнерши с другим человеком (называемым в субкультуре «буллом»). Согласно материалам расследования, значительная часть участников закрытых чатов использует платформы именно для поиска сторонних партнеров и планирования реальных встреч, где мужья добровольно принимают роль сторонних наблюдателей.