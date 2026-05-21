Тайные комиссары выставят до 180 баллов: в Крыму запустили второй сезон инкогнито-проверок общепита

В Крыму стартовала вторая волна независимого аудита кафе и ресторанов. Как рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» основатель и руководитель проекта «Прорест» Роман Лужный, 87 тайных комиссаров инкогнито посетят заведения по всему полуострову — от престижных ресторанов до фастфуда — и выставят каждому до 180 баллов по специально разработанной анкете.

По словам Лужного, география охватывает весь Крым, а механика проста: рестораны сами подают заявку на участие, после чего их проверяют в формате «тайного гостя». Те заведения, которые наберут необходимое количество баллов, попадут в итоговую карту рекомендаций. В этом году проходной порог подняли на пять баллов по сравнению с прошлым сезоном, поскольку, по мнению организаторов, уровень общепита должен со временем расти. При этом проект полностью бесплатен для рестораторов и не требует от них никаких финансовых вложений.

Лужный назвал «Прорест» социальным навигатором, который позволяет гостям курорта приехать в Крым и сориентироваться в заведениях, достойных посещения, чтобы после отдыха у туриста оставалось отличное послевкусие. Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей, в свою очередь, убежден, что проект служит отличной площадкой для консолидации ресторанного сообщества, а ведущие заведения показывают более мелким представителям бизнеса яркие примеры того, как все должно быть устроено. Он также попросил организаторов обратить внимание на точки питания при гостиницах, где развиваются шведские линии с локальными крымскими продуктами, и разобраться, насколько там соблюдается порядок.