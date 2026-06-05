Тайные решения управляющих компаний: что хотят поменять в ЖКХ
РИА Новости: собрания собственников предложили перевести под контроль ЖКХ
В России могут изменить порядок проведения общих собраний собственников многоквартирных домов. С инициативой выступили в Госдуме в рамках ПМЭФ, предложив усилить контроль за голосованиями в сфере ЖКХ, пишет РИА Новости.
Голосования хотят сделать прозрачнее
По словам инициаторов, сегодня жильцы нередко узнают о принятых решениях постфактум — например, о смене управляющей компании или введении новых платежей, хотя участия в голосовании они не принимали.
Предлагается сделать процедуру более прозрачной и проверяемой для всех собственников.
Каждый бюллетень предложили учитывать отдельно
Ключевая идея реформы — присвоение каждому бюллетеню уникального номера с обязательной регистрацией в государственной информационной системе ЖКХ.
Это позволит отслеживать, учтен ли конкретный голос и как он отражен в итоговом решении собрания.
Возможность оспаривания решений
Также планируется внедрить механизм оперативного реагирования на нарушения. Собственники смогут оспаривать результаты голосований и инициировать проверки со стороны жилищного надзора.
Цель инициативы
По словам авторов предложения, изменения должны снизить число спорных ситуаций и усилить контроль жильцов над управлением своими домами.