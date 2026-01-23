Тайные сигналы Кремля: о чем рассказала мимика Путина на исторических переговорах

Фото: [ Президенты России и ОАЭ открыли Международный образовательный центр в гимназии им. Е. М. Примакова/Медиасток.рф ]

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом прошли в Кремле. Об этом сообщает Царьград .

Во встрече также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, зять экс-президента США Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам США Джош Грюнбаум. Диалог продолжался почти четыре часа.

Психолог Александр Кичаев в комментарии для издания «Царьград» проанализировал невербальные сигналы участников встречи на основе опубликованных фотографий. По его мнению, общая атмосфера не создавала впечатления полной уверенности в успешном исходе переговоров.

Эксперт отметил, что Владимир Путин демонстрировал внимательный, оценивающий взгляд, что могло свидетельствовать об отсутствии твердой уверенности в благоприятном результате. Особое внимание, по словам психолога, президент уделял новому участнику переговоров, Джошу Грюнбауму. Джаред Кушнер, в свою очередь, также проявлял внимательность, пытаясь оценить позицию российской стороны. Единственным участником, чье состояние специалист охарактеризовал как безмятежное, стал Стивен Уиткофф.

