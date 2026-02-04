Тайные враги в квартире бабушки: как нафталин и старый холодильник губят здоровье

Специалисты по безопасной среде обращают внимание на распространенные бытовые привычки пожилых людей, которые могут негативно сказываться на их здоровье и психологическом состоянии. Некоторые из этих практик, устоявшиеся с годами, несут скрытые риски, сообщает дзен-канал REMPLANNER.

В числе потенциально опасных ошибок эксперты называют использование старой эмалированной посуды со сколами и трещинами. Такая посуда при нагревании может выделять соединения тяжелых металлов, а трещины становятся рассадником бактерий. Еще одной проблемой является накопительство, в том числе хранение просроченных продуктов в холодильнике, что создает риск бактериального заражения и воздействия микотоксинов.

Особое внимание уделяется средствам для уборки. Применение составов с аммиаком и хлором в непроветриваемых помещениях может раздражать слизистые оболочки и дыхательные пути. Аналогичные риски создает использование токсичных нафталиновых шариков для защиты от моли, пары которых оказывают негативное воздействие.

К менее очевидным, но значимым факторам относят недостаточное проветривание помещений, ведущее к накоплению углекислого газа и бытовых токсинов, а также социальную самоизоляцию. Отказ от просьб о помощи и ограничение общения, по мнению экспертов, могут усиливать тревожность и влиять на общее состояние здоровья, создавая дополнительную психологическую нагрузку. Для создания более безопасной среды рекомендуется замена устаревших предметов обихода, переход на менее агрессивные чистящие средства, регулярная влажная уборка и поддержание социальных контактов.

