Тайные жертвоприношения: раскрыто, где в лесах Подмосковья спрятали мистическое место

В лесах под Ногинском случайная находка грибника обернулась открытием уникального этнографического объекта — реконструированного славянского капища «РускоЛадъ», созданного местной общиной «РОД». Об этом пишет REGIONS .

Как рассказывает первооткрыватель Роман Иваневский, сначала он растерялся, приняв резные фигуры за нечто мистическое, но любопытство пересилило, и вместо страха путника встретили величественные изображения славянских божеств. Здесь представлены и грозный повелитель грома Перун, и мудрый создатель вселенной Сварог, и владычица зимней стужи Морена — все эти деревянные изваяния созданы руками мастеров из местной общины «РОД», воссоздавших на лесной поляне точную копию языческого храма.

Религиовед Евгений Игнатенко поясняет архитектурные особенности комплекса: пространство делится на внутреннее кольцо для молитв и возжигания жертвенного огня и внешнюю зону — требище, где проводились коллективные празднования после религиозных церемоний.

Это не просто музей под открытым небом, а функционирующее культурное пространство, где дети играют среди деревянных фигур, представляя себя героями сказочных легенд, как отмечает местная жительница Мария Вознесенская.

Посещение капища стало альтернативным форматом отдыха для тех, кто хочет отвлечься от городской суеты и проникнуться духом древности в пределах Московской области. Полную информацию о подобных локациях можно найти на региональном туристическом портале welcome.mosreg.ru, где собраны нетривиальные направления для коротких путешествий по Подмосковью.

Ранее сообщалось, что часовня вблизи древнего капища могла сгореть из-за ритуала.