В соцсетях предположили, что часовня вблизи древнего капища сгорела из-за ритуала

В соцсетях предположили, что часовня Трифона Вятского, расположенная вблизи древнего капища под Пермью, сгорела вследствие проведения в ней ритуала*, сообщил properm.ru.

По информации издания, очевидцы обратили внимание на положение креста. Ранее он был установлен у пещеры. Однако после инцидента его обнаружили в реке. Россияне предполагают, что на территории часовни неизвестные проводили ритуалы.

По данный издания, пострадавшая часовня — памятник архитектуры регионального значения. Она была освящена в 2013 году. Место пользуется популярностью у верующих, которые приезжают окунуться в купель и попить воды из святого источника.

Корреспондент Properm.ru обратился за комментариями в МЧС Прикамья. В ведомстве рассказали, что о пожаре проинформировали местные жители. Они обратились уже после того, как здание сгорело. Сотрудники приехали на пепелище. Установить время возгорания теперь невозможно. В ближайшие выходные на место пожара поедут представители храма, которые оценят финансовый ущерб. Одна из версий инцидента — неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что в Карелии воссоздают храм, сожженный сатанистом*.

*Сатанизм —движение, которое признано экстремистским и запрещено в России.