Тайный день повитух: что категорически запрещается делать 8 января

Восьмое января в народном календаре традиционно считалось Днем повивальных бабок, или «Бабьими кашами». Этот праздник, посвященный роженицам и принимавшим роды женщинам, со временем совпал с церковным празднованием Собора Пресвятой Богородицы, сообщают Известия .

Согласно обычаю, женщины, родившие в минувшем году, посещали своих повитух с благодарственными дарами — в основном с кашей. В некоторых регионах было принято совместное посещение храма с последующим угощением в доме повивальной бабки. Существовал также обряд освящения хлеба или каши с последующим разделением ее между домочадцами.

С этим днем связан ряд погодных примет. Ясная морозная погода трактовалась как предвестник хорошего урожая. Метель или вьюга считались признаком холодного лета, а липкий снег сулил скорую оттепель. Пение синиц предсказывало ночные заморозки.

Народные запреты 8 января в основном касались женщин и семейного благополучия. Считалось нежелательным приглашать в дом с новорожденным посторонних, чтобы избежать сглаза. Беременным женщинам не рекомендовалось заниматься рукоделием и тяжелой работой. Также в этот день старались не ссориться, не выносить мусор из избы и не отказывать в помощи.

Ранее стало известно, как в обычной семье нашли святого праведника.