Генеалогический детектив: как в обычной семье нашли святого праведника

Протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ, высказал мнение, что многие россияне при глубоком изучении своей родословной могут обнаружить среди предков канонизированного святого. Об этом сообщает РИА Новости.

В качестве примера он привел историю своей дочери, которая в ходе генеалогического исследования установила родственную связь со святым праведным Алексием Бортсурманским, сельским священником, жившим в XVIII веке на территории современной Нижегородской области.

Священник отметил, что восстановление таких духовных связей, утраченных в XX веке, накладывает на современную семью особую ответственность и придает новое значение семейному наследию.

Ранее протоиерей Михаил Потокин, глава Синодального отдела по благотворительности, призвал в рождественский период оказывать помощь пожилым людям и детям в зоне СВО.

Ранее врач объяснил, какие народные средства облегчают грипп.