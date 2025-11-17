Тайный код «ПОШЛЫЙ»: что пытаются скрыть за сигналами самой загадочной радиостанции в мире

Легендарная российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», после долгого молчания передала в эфир серию загадочных сообщений. В них прозвучали цифровые коды и необычные кодовые слова, включая «ПОШЛЫЙ» и «ЛАТВИЯ».

Таинственная радиостанция УВБ-76, десятилетия будоражащая умы конспирологов, вновь подала признаки жизни. Сегодня днем в эфире вместо монотонного жужжания раздался голос диктора, зачитавший последовательность цифр и слов. Первое сообщение содержало код «ПОШЛЫЙ», а второе, прозвучавшее всего через пять минут, — отсылку к «ЛАТВИИ».

Эта станция, вещающая на коротких волнах, годами передавала лишь повторяющийся звуковой сигнал. Ее настоящее назначение остается государственной и военной тайной, однако большинство экспертов сходится во мнении, что это — так называемый «номерной радиостандарт», предназначенный для передачи шифрованных приказов военным и спецслужбам в условиях глобального кризиса. Активная передача осмысленных посланий, особенно с географическими указателями, традиционно расценивается как признак повышенной активности или учений. Радиолюбители по всему миру теперь пытаются расшифровать новые сигналы, справедливо полагая, что за ними может стоять важное событие.

Ранее УВБ-76 передала ранее не звучавшее в эфире слово «жеребость».