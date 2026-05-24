Тайный обряд стотысячелетней давности: ученые нашли следы первого погребального костра в мире

Международная команда исследователей в ходе археологических работ на территории Эфиопии обнаружила уникальные свидетельства, которые могут указывать на проведение одной из самых ранних кремаций в истории человечества. Подробные результаты этого научного труда были обнародованы на страницах авторитетного научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Как сообщает автор публикации Анна Курочкина, в процессе полевых исследований ученым удалось извлечь из земли человеческие останки со следами сильного термического воздействия.

Уникальная локация и возраст древних находок

Все обнаруженные обожженные кости эксперты датируют возрастом приблизительно в 100 тысяч лет. Раскопки проводились в знаменитом районе Афарского рифта, который является активной зоной рифтогенеза в структуре Восточно-Африканской рифтовой системы, где земная кора постоянно подвергается процессам растяжения и образования разломов. Данный регион играет важнейшую роль для всей мировой науки, так как именно он признан ключевым сектором для детального изучения происхождения, а также последующей эволюции гоминидов, включающих человека и крупных человекообразных обезьян. По версии специалистов, данные кости обгорели не случайно, а подверглись преднамеренному сожжению, что потенциально делает их древнейшим примером погребального костра.

Анализ повреждений костей и погребальные ритуалы

Детальный лабораторный анализ показал, что помимо явных признаков термической обработки, на поверхности извлеченных человеческих скелетов присутствуют следы от укусов хищных животных. Одновременно с этим ученые зафиксировали маркеры очень быстрого захоронения останков в землю. Подобное специфическое сочетание факторов позволяет специалистам сделать вывод о существовании у древних популяций людей достаточно сложных погребальных практик, а также об их особых паттернах взаимодействия с агрессивной окружающей средой. Кроме того, непосредственно на месте древней стоянки археологами были собраны костные фрагменты различных грызунов, древних обезьян и представителей другой фауны.

Быт древних людей и сезонные миграции

Вместе с биологическими материалами исследователи идентифицировали разнообразные каменные орудия труда, включая специализированные изделия из обсидиана, представляющего собой природное вулканическое стекло и применявшегося для создания острых инструментов. Собранные аналитические данные указывают на то, что первобытные общины регулярно покидали данную географическую зону и вновь заселяли ее обратно, ориентируясь на циклы разливов местной реки Аваш. Данная территория использовалась ими в качестве краткосрочного лагеря во время периодических сезонных переходов. Создатели научной работы убеждены, что собранные артефакты позволяют намного глубже изучить повседневный быт древнего человека, его прямую зависимость от климата и процесс зарождения первых религиозных или заупокойных традиций.