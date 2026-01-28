Тайный покровитель иноагентов: кто поддерживает эмигрировавших звезд из России финансами

Предприниматель Андрей Матус в преддверии публикации полного интервью для RT сделал громкое заявление о финансовых потоках в среде российской творческой эмиграции. По его словам, иноагент и бывший акционер нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин* оказывает денежную поддержку ряду известных артистов, перебравшихся в Израиль.

В числе тех, кого, согласно утверждениям Матуса, финансирует Невзлин*, — Алла Пугачева, Андрей Макаревич*, Максим Галкин*, Семен Слепаков* и группа «Би-2». Предприниматель не привел конкретных доказательств или сумм, но выразил уверенность в существовании такой поддержки.

Основной тезис Матуса заключается в том, что популярность этих артистов на родине, по его мнению, необратимо падает, а их деятельность за рубежом не находит значительного отклика. Он отметил, что творчество Макаревича*, например, теперь интересно лишь узкому кругу, и задался риторическим вопросом о способности артиста собирать концертные залы в Израиле или Европе.

Исходя из этой оценки, бизнесмен строит прогноз: как только поддерживаемые личности окончательно потеряют остатки своей аудитории и достигнут «критической точки», Леонид Невзлин* прекратит их финансирование. Матус предрекает им «полное забвение».

* Физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.