Тайный ритуал Мессинга: как обычная колонна театра исполняет желания

В Новосибирске набирают популярность необычные экскурсии у здания НОВАТА, связанные с именем легендарного советского мага Вольфа Мессинга. Как выяснила редакция Om1 Новосибирск , многие воспользовались ритуалом и исполнили свои желания.

Во время Великой Отечественной войны, проживая в городе, Мессинг не только выступал с концертами на заводах и в госпиталях, но и оставил после себя загадочный ритуал у одной из театральных колонн.

Экскурсовод Анастасия Наливайко рассказала MK.ru, что маг после выступления совершил странный обряд — трижды обошел колонну против часовой стрелки, что-то нашептывая. Люди, наблюдавшие за этим, повторили действия мага и неожиданно обнаружили, что их желания начали сбываться. С тех пор этот ритуал передается из уст в уста среди горожан и гостей Новосибирска.

Техника исполнения желания проста, но требует точного соблюдения: нужно загадать желание, потереть колонну и трижды обойти ее против часовой стрелки. Участники экскурсий рассказывают о невероятных случаях — от внезапного прекращения дождя до исполнения самых заветных мечт.

Конечно, научного объяснения этому феномену нет, но популярность места растет с каждым днем. Многие новосибирцы признаются, что регулярно приходят к колонне, чтобы проверить городскую легенду, а заодно и исполнить желания или попросить помощи в нелегких делах.

Ранее сообщалось, что «Радио Судного дня» повторило такие же загадочные сигналы, какие передала перед СВО.