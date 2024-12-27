«Тайный Санта» подарил школьнику из Ноябрьска голову свиньи

В Ноябрьске (ЯНАО) произошел скандал: в школе №3 ученику подложили свинью. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , таким образом дети поздравили друг друга на «Тайного Санту».

Украшенная свиная голова стала подарком для школьника на предновогодней акции. Такая новость разлетелась по городским пабликам, например, в VK «Независимый Ноябрьск» и «НеТипичные Родители Ноябрьска». Автор постов заявил, что подобные подарки могут травмировать детскую психику. По его словам, вина за произошедшее лежит на директоре.

Однако многие не согласились с интернет-пользователем. Северяне указали, что за подарки на Новый год детям ответственны родители.

При этом в итоге выяснилось, что возмущены произошедшим только взрослые: между школьниками конфликта не было. У получателя и дарителя нет друг к другу претензий, как и у их родителей.

Ранее стало известно, что москвичи делают с подарками, которые им не понравились.