Тайный список богачей: куда на самом деле поедут отдыхать петербуржцы

Туроператоры, анализируя ранний спрос, составили предварительный рейтинг зарубежных направлений у жителей Санкт-Петербурга на 2026 год. Данные, собранные в начале планирования, показывают, что интерес смещается в сторону теплых пляжных стран с устойчивой туроперационной историей, пишет « ДП ».

Бесспорными лидерами предварительного бронирования и запросов остаются Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. Эти направления привлекают сочетанием отработанной логистики, предсказуемого климата и широкого ценового диапазона. Например, турпакет в Турцию оценивается от 50 тысяч рублей, что делает его одним из самых доступных вариантов.

Значительный интерес петербуржцы проявляют также к Египту, Вьетнаму и Кубе. При этом наблюдается рост внимания к направлениям в Юго-Восточной Азии, что эксперты связывают с поиском новых впечатлений при сохранении комфорта. Традиционно высок спрос на зимовки в теплых странах в первый квартал года, где в фаворитах, помимо Таиланда и ОАЭ, значатся Китай и Мальдивы.

Аналитики рынка отмечают, что планирование долгосрочных поездок, особенно на периоды школьных каникул, становится новой нормой для сознательных туристов из Петербурга.

