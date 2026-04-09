Тайный список Чекушова: какие российские товары навсегда заменят иностранные аналоги в магазинах

Государственная инициатива по обязательному квотированию отечественной продукции в ритейле обретает конкретные очертания. В профильном ведомстве назвали сегменты рынка, которые первыми попадут под действие нового регулирования, пишет РИА Новости.

Стартовые категории проекта

Статс-секретарь и заместитель руководителя Минпромторга Роман Чекушов сообщил, что пилотными группами товаров в рамках закона о российской полке станут парфюмерия, косметика и бытовая химия. Чиновник отметил, что данные отрасли демонстрируют высокую конкурентоспособность и востребованность среди населения. По его мнению, российские косметические бренды сегодня охватывают практически все ценовые сегменты, что подтверждается положительным потребительским опытом граждан.

Сроки внедрения и механизмы реализации

Законопроект, разработанный в 2025 году, предусматривает обязательное выделение торговых площадей для непродовольственных товаров отечественного производства как в традиционной рознице, так и на маркетплейсах. Изначально планировалось запустить проект в марте 2026 года, однако ведомство приняло решение о переносе даты вступления документа в силу. Теперь официальный старт намечен на 1 марта 2027 года. Такая отсрочка предоставлена участникам рынка для качественной подготовки инфраструктуры и планомерного пересмотра логистических и маркетинговых процессов.