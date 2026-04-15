Тайский Новый год испорчен: почему на Пхукете веселое обливание водой обернулось арестом для семерых иностранцев

Празднование традиционного тайского Нового года Сонгкран обернулось для группы иностранных туристов на Пхукете серьезными неприятностями с местным законом. Семь отдыхающих устроили стихийную «водную атаку» на водителя микроавтобуса прямо на проезжей части в популярном районе Патонг, спровоцировав внушительную пробку и вызвав шквал возмущения со стороны местных жителей. Как сообщили в полицейском управлении Патонга, инцидент произошел на улице Прачанукро, неподалеку от рынка Малин.

Конфликт был зафиксирован очевидцами на видео, которое мгновенно разлетелось по социальным сетям, благодаря чему на него обратили внимание правоохранительные органы. На кадрах отчетливо видно, как толпа окружила транспортное средство и принялась агрессивно обливать водителя водой, при этом полностью заблокировав движение. В Таиланде подобные действия во время фестиваля классифицируются не как безобидное веселье, а как умышленное создание помех общественному порядку и угроза безопасности дорожного движения.

В полиции Патонга подчеркнули, что относятся к подобным происшествиям со всей серьезностью и усилили меры контроля, чтобы обеспечить безопасность как для местного населения, так и для гостей острова. Все семеро участников водного боя были оперативно задержаны прямо на месте происшествия. Им были предъявлены обвинения в создании общественных неудобств. Теперь нарушителям предстоит общение со следователями, и последствия для них могут оказаться гораздо серьезнее простого денежного штрафа, учитывая принципиальную позицию властей Пхукета по отношению к нарушителям спокойствия.

После данного инцидента администрация острова обратилась к владельцам местного бизнеса и жителям с настоятельной просьбой воздержаться от выставления емкостей с водой на тротуары и устройства «водных засад» на проезжей части. Полиция предупредила, что любые действия, мешающие проезду транспорта, будут пресекаться максимально жестко и оперативно. Российским туристам, планирующим участие в Сонгкране, настоятельно рекомендуется выбирать для водных баталий только специально отведенные для этого зоны и не препятствовать движению автомобилей, чтобы не оказаться в полицейском участке вместо продолжения отдыха.