Тайское «мяу» за $11,8 млрд: в Таиланде научились зарабатывать на пушистиках

Правительство Таиланда официально признало кошек и связанную с ними индустрию ключевым сектором национальной экономики. Это решение закрепляет статус рынка товаров и услуг для кошек, который, по последним оценкам, достиг объема в 367,8 миллиардов бат, что эквивалентно 11,8 миллиардам долларов США, пишет ГР.

Данный шаг был во многом продиктован необходимостью диверсификации экономики на фоне наблюдающегося спада в традиционно важном туристическом секторе. Власти отмечают, что кошачий рынок не только демонстрирует устойчивый рост, но и уже значительно превосходит по объемам аналогичный рынок для собак, оцениваемый в 226,8 миллиардов бат.

Для укрепления статуса и сохранения культурного наследия правительство Таиланда присвоило пяти аборигенным породам кошек статус национальных символов. В этот список вошли сиамская кошка, супхалак, корат, конжа и кхао мани. Эти породы объявлены неотъемлемой частью тайской идентичности, верований, народной мудрости и исторических традиций. Присвоение официального статуса направлено не только на популяризацию, но и на защиту генетического фонда этих уникальных животных.

Эксперты связывают стремительный рост «кошачьей экономики» с процессами урбанизации. В условиях крупных городов и ограниченного жилого пространства кошки, как более компактные и самостоятельные питомцы, часто становятся предпочтительным выбором.

