«Так и не простил отца»: погиб боец СВО, которого воспитывали мама и дед

Илья Александров родом из Новосибирска в последние годы жил вдали от матери и брата. С 2014 года он служил в воинской части в Улан-Удэ, где ему дали служебную квартиру. А потом Илья оказался на фронте, но не перестал утешать маму.

Как говорит мать Александрова Светлана, ее сын всегда пытался улыбаться, даже когда тяготы на передовой превратили любимое лицо в повидавшего виды старика. В свои 27 лет Илья умел найти слова, которые заставляли мать улыбаться.

«Он всегда говорил: «Мам, да ты что! Я не голодный. Мы здесь вообще нашли и зарубили свинью, шашлык сделали!» Я ему отвечаю, мол, какой шашлык, ты опять шутишь. А он продолжает меня убеждать. Хотя он у меня всегда такой: и пошутить, и мясо любил», — говорит Светлана корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вся семья помнит, как еще до СВО Илья в отпуске приехал в Новосибирск и предложил приготовить бухлер. Его мать тогда понятия не имела о бурятской национальной кухне, но Александров настолько привык к местной стряпне, что сам потчевал родных деликатесами.

«У меня младший сын теперь говорит: «Так, как Илюшка жарил мясо, никто не умеет: ни бабушка, ни ты». А когда в Новосибирске открылись бузные, я туда сходила и попробовала буузы. Но Илья убеждал, что именно в Улан-Удэ они правильные, и приглашал в гости, а я до сих пор не съездила к нему», — вздыхает Светлана.

Александрова не была там, где служил ее сын. У него была служебная квартира, и недавно на связь вышла его соседка. Она сообщила Светлане, что там осталось много вещей, но та предложила все забрать в память о сыне.

«Если я приеду, то только когда откроют общий памятник для погибших. Я надолго уехать не могу: ухаживаю за мамой и свекровью — от нового брака. С Илюшиным папой мы расстались, когда ему было 10 лет, и их с братом воспитывала я одна с моим папой. А бывший муж только недавно объявился, но у Илюши так и не сложилось общение с ним: видимо, обида осталась», — предполагает наша собеседница.

О том, как Александров погиб на передовой, читайте в нашем материале.