«Так и не смогла встретить там своего человека»: россиянки рассказали о неудачных попытках онлайн-знакомств

Девушки из России рассказали о своих удачных и неудачных знакомствах в ушедшем из страны дейтинг-сервисе Tinder.

Найти того самого человека хотят абсолютно все. Того, кто будет понимать с полуслова, разделять все интересы, поддерживать в любых ситуациях. Однако сделать это непросто. Для расширения поиска и были созданы сайты знакомств.

Так, москвичке Полине А. повезло найти свое счастье.

«С моим парнем мы в отношениях уже три года, а познакомились через сайт знакомств. Я встретила замечательного молодого человека, с котором мы вместе уже долгий срок», — поделилась Полина с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако нужно понимать, что у каждого человека свой путь к счастью. Кто-то обретает его сразу, а кто-то несколько раз терпит неудачу. Например, Дарье С., тоже из Москвы, уже несколько раз попадались «неадекваты».

«Лично я перестала ходить на свидания после знакомства в Сети. Мне это надоело. Я получила нужный мне опыт, узнала лучше себя, свои границы и желания, поэтому для меня миссия таких сайтов была выполнена. Я не смогла встретить там своего человека», — резюмирует Дарья.

О том, как перестать пользоваться сайтами знакомств, читайте здесь.