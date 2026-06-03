Так клубнику еще не ели: самое легкое и необычное блюдо лета стало хитом в Подмосковье

На прилавках Подмосковья наконец появилась сладкая клубника с юга. Но если обычная ягода со сливками уже приелась, стоит обратить внимание на необычную польскую классику — пасту с клубникой. Это блюдо, ставшее вирусным благодаря теннисистке Иге Свентек, балансирует на грани десерта и сытного обеда. Подробности о рецепте узнал REGIONS .

В Польше это кушанье — верный признак лета. Его обожают и дети, и взрослые, а на вкус оно напоминает о беззаботных каникулах и домашнем тепле. Суть проста: макароны, свежая ягода и легкий молочный соус. На выходе получается нечто среднее между лакомством и полноценным приемом пищи.

Что потребуется на две порции:

150-200 г пасты (хорошо подходят перья или мелкие формы, но сгодятся любые макароны);

300-500 г спелой клубники;

4-8 столовых ложек сметаны, сливок или натурального йогурта;

кусочек рассольного сыра (типа феты);

1-2 ложки сахара или меда;

по желанию — ваниль и свежая мята.

Весь процесс отнимает не больше десяти минут. Секрет, по словам авторов рецепта, в том, чтобы не превращать ягоды в пюре: именно небольшие кусочки придают блюду интересную текстуру.

Сначала макароны отваривают в подсоленной воде, сливают и дают остыть до теплого состояния. Параллельно клубнику моют, очищают от хвостиков и слегка разминают вилкой, оставляя целые фрагменты. Ягоду смешивают с сахаром или медом и дают постоять несколько минут, чтобы выделился сок. Затем добавляют молочный продукт (сметану, йогурт или сливки) и перемешивают до однородности. Полученным соусом поливают пасту. При подаче щедро посыпают раскрошенным сыром, украшают дольками клубники и листиками мяты.

Золотое правило, как уточняют кулинары: ягоды должно быть заметно больше, чем макарон. Только тогда насыщенный клубничный вкус раскрывается полностью, превращая обычную трапезу в ресторанное удовольствие прямо на домашней кухне.