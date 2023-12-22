«Так, кого убить?»: житель Уфы проломил голову ребенку на горке

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что на горку на улице Лесунова пришел неизвестный мужчина, а затем стал ругаться на детей. В какой-то момент он взял ее сына за голову и дважды кинул на землю. В результате мальчик получил серьезное сотрясение мозга, пишет ufa1.ru.

«Этот новенький один раз скатился с горки, подошел к мужчине и говорит: «Папа, они мне кататься мешают», и потом, говорит сын, этот мужчина повернулся к ребятам и спросил: «Так, кого убить?», — рассказывает женщина.

Изначально 12-летний сын мог умолчать о произошедшем, но он вернулся домой в порванной куртке, что вызвало вопросы у родительницы. Позже он почувствовал себя плохо, в связи с чем его забрали в больницу. Через неделю ребенок поправился.

Мать пострадавшего написала заявление в полицию, там подтвердили, что агрессора уже ищут.