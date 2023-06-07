Такер Карлсон привел доказательства вины Киева в подрыве Каховской ГЭС

По словам Карлсона, если это было преднамеренным шагом со стороны киевских властей, а скорее всего так оно и есть, то речь идет не столько о военной тактике, сколько об самом настоящем акте терроризма.

«Подрыв дамбы может быть плохим [развитием событий для Украины], но он наносит России гораздо больше вреда. Справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что украинцы, вероятно, ее взорвали. Так же, как они, как вы бы предположили, взорвали прошлой осенью "Северный поток" — российский трубопровод. В действительности украинцы сделали это, как мы теперь знаем», - рассуждает Карлсон в соцсети.

В продолжение темы журналист напомнил, как The Washington Post еще в декабре прошлого года цитировала украинского генерала, проговорившегося, что его личный состав вполне себе благополучно обстреливал из РСЗО HIMARS затворы дамбы Каховского водохранилища рядом с ГЭС в качестве так называемого пробного удара.