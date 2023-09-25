Такер Карлсон рассказал, как его интервью с Путиным сорвало правительство США

Эксклюзивная беседа с президентом России Владимиром Путиным вполне могла бы состоятся, если бы не помехи, которые Такеру Карлсону всячески чинила нынешняя американская администрация.

На это в беседе с швейцарским изданием Die Weltwoche посетовал сам популярный американский журналист. По словам Карлсона, Белый дом всячески не желает приоткрыть простым американским обывателям правду об украинском конфликте, чем могдло бы стать интервью в Путиным.

«Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня», — сказал Карлсон.

Бывший ведущий Fox News также добавил, что правительство США сорвало его планы, стремясь и дальше продолжать монополизировать всю информацию о российской СВО.