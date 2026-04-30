Преподаватель СПбГУ и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин, проведший почти пять месяцев в польском заключении, дал первое развернутое интервью после освобождения. В четверг, 30 апреля, он рассказал телеканалу Russia Today (RT), что самой Польше он был не нужен, а весь арест затевался ради его экстрадиции на Украину.

Археолог предельно откровенно описал пережитый опыт — от камеры предварительного заключения до монотонного тюремного распорядка, — и поделился выводами о том, как эта история изменит международное научное сообщество.

Почти пять месяцев за решеткой

О том, через что ему пришлось пройти, Бутягин говорит с горечью.

«Меня до этого как-то не арестовывали. И поэтому арест, КПЗ, суд об аресте и потом монотонная тюрьма… Почти пять месяцев тюремного расписания — это невеселое занятие… Они просто хотели меня выдать Украине, Польше я сам был не нужен», — сказал Бутягин.

По его признанию, все это время он чувствовал себя политическим заложником. Случившееся, убежден ученый, создаст опасный прецедент для мирового права.

Последствия для науки

Бутягин предупредил, что теперь ни один российский исследователь не сможет спокойно принять приглашение поработать в Европе, не вспоминая этот случай. По его словам, удар нанесен не по нему лично, а по самому духу научного сотрудничества.

«Теперь каждый российский ученый, который поедет в Европу или ему это предложат, он всегда будет об этом вспоминать… Это все работает против науки и против объединения, но, к сожалению, это так. Мир вот таким ужасным образом изменился», — рассказал Александр Бутягин.

Польский конвоир как голос эпохи

Отдельно археолог вспомнил короткий, но выразительный диалог. Полицейский, сопровождавший его в суд, сам прокомментировал абсурдность ситуации.

«Он говорил: „Вот даже ученых теперь арестовывают, такие времена“», — процитировал правоохранителя Бутягин.

Эта фраза, по мнению археолога, лучше всего характеризует ту реальность, в которой теперь вынуждены существовать исследователи по обе стороны границы.