«Таких уже не будет»: Москва прощается с Верой Алентовой в стенах ее родного театра

В Москве проходит церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой. Проститься с легендой сцены и экрана собрались десятки людей в Театре имени Пушкина, которому актриса отдала 60 лет своей творческой жизни.

Среди тех, кто пришел отдать последний долг артистке, — ее коллеги. Актер Александр Олешко, выступая перед журналистами, подчеркнул беззаветную любовь Алентовой к профессии и своему супругу, режиссеру Владимиру Меньшову.

«Таких уже не будет. Содержательных, глубоких, преданных, настоящих, совершенно особенных», — сказал Олешко, выразив общую скорбь по поводу утраты.

Вера Алентова скончалась 25 декабря. По данным Telegram-каналов, причиной смерти 79-летней актрисы стал острый инфаркт миокарда. Ей стало плохо во время прощания с коллегой, актером Анатолием Лобоцким.