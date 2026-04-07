Такого в суде еще не видели: водитель выдал себя за добровольца СВО ради прав и прокололся

Высшая судебная инстанция страны признала законным лишение водительских прав жителя Оренбурга, который пытался избежать ответственности за отказ от медосвидетельствования, предоставив ложные сведения о своей службе на фронте. Об этом пишет Коммерсантъ .

Провал апелляции и детали инцидента

Житель Оренбурга не сумел вернуть водительское удостоверение после того, как Верховный суд РФ отклонил его жалобу. История началась 21 сентября 2024 года, когда сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился гражданин с явными признаками опьянения. После его отказа пройти медицинский осмотр суд первой инстанции назначил наказание в виде штрафа 30 000 рублей и лишения права управления транспортными средствами на 1,5 года.

Выдуманная служба в зоне боевых действий

В ходе обжалования автомобилист выдвинул версию, что его машина была припаркована, а судебные уведомления он не получал из-за нахождения в зоне специальной военной операции в качестве добровольца. Однако эта стратегия защиты потерпела крах после запроса в военный комиссариат Оренбургской области. Официальный ответ ведомства подтвердил, что мужчина не призывался по мобилизации, не заключал контракт и не направлялся в зону СВО. Суд также отметил, что невозможность дозвониться до участника процесса по телефону не является оправданием, так как аппарат был отключен самим пользователем.

Правовые льготы для реальных участников СВО

Действующее законодательство действительно предусматривает особые условия для военнослужащих в период мобилизации или военного положения. Исполнение постановлений о лишении прав может быть приостановлено, если водитель официально служит в рядах Минобороны или является добровольцем. В таких случаях по ходатайству командира части удостоверение временно возвращается владельцу. Полное аннулирование наказания предусмотрено только для лиц, получивших государственные награды или завершивших контракт. Поскольку подсудимый не имел никакого отношения к военной службе, Верховный суд оставил первоначальный приговор без изменений.