«Такого во «Вкусно и точка» не найдешь»: в британском McDonald's происходили оргии и интим за вейпы

В филиале McDonald's в Великобритании произошла вспышка гонореи среди сотрудников, которые беспорядочно занимались сексом друг с другом, рассказали западные издания в своих расследованиях.

Журналисты работали пять месяцев и за все это время изучили сообщения более чем ста нынешних и бывших сотрудников. В ходе работы был проверен ряд утверждений о сексуальном насилии, расизме и гомофобии в различных подразделениях сети быстрого питания.

В отчетах о проведенных расследованиях говорится о том, что сексуальные отношения между сотрудниками были обычным явлением в североирландском филиале, где произошла вспышка гонореи — ЗППП, которое может вызвать инфекцию в половых органах, прямой кишке и горле.

Также стала известна история о менеджере из британского Хэмпшира, который якобы предлагал 16-летнему работнику мужского пола совершать сексуальные действия в обмен на вейпы. Кроме того, утверждается, что другой менеджер филиала в Чешире пытался оказать давление на 16-летнюю работницу, чтобы она занялась сексом.

Генеральный директор McDonald's в Великобритании и Ирландии Алистер Макроу заявил, что есть случаи, когда компания потерпела неудачу, и за это он приносит глубокие извинения.

«Так вот почему такое долгое обслуживание»; «Стань частью команды!» — эта фраза заиграла новыми красками»; «Такого во «Вкусно и точка» не найдешь»; «Дружный коллектив, что тут сказать»; «Бомба работа! Обеденный перерыв — оргия», — посмеялись россияне в Сети.

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