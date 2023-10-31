«Такой будет напористым в сексе»: психолог раскрыл, какие увлечения мужчины выдают в нем хорошего любовника

Существует масса убеждений о том, что определить сексуальную «сноровку» мужчины можно по его поведению в некоторых ситуациях, от соития далеких. Например, некоторые утверждают, что на уровень навыков в постели указывает то, как человек ест или водит авто.

Вместе с экспертом мы решили выяснить, какое поведение мужчины действительно может указывать на то, что перед вами — хороший любовник. Психолог Артур Вафин рассказал, на что девушкам стоит обратить внимание, чтобы выбрать подходящего партнера.

«Чтобы понять, какой мужчина в постели, надо понаблюдать за его качествами. Такими, как уверенность, умение общаться и выносливость. Он долго и хорошо танцует? Скорее всего, судя по такой выносливости, можно прийти к выводу, что вечер завершится занимательными и продолжительными «танцами» в постели. Умеет говорить и слушать? Значит, не постесняется и не забудет поинтересоваться, как себя чувствует партнерша, чтобы доставить ей максимум удовольствия. Главное — не попасть на нарцисса, думающего только о себе», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Стоит учитывать, предупредил эксперт, что во всех правилах бывают исключения, а на ход событий еще влияет и их контекст. Если мужчина пять часов плясал на дискотеке, то вряд ли он сразу же будет готов к эротическому марафону.

«Интересы потенциального избранника тоже могут пролить свет на то, чем он будет удивлять девушку в спальне. Например, увлеченность спортом тоже сигнализирует о выносливости, а настольными играми — о внимательности и готовности обсуждать происходящее в постели. Если же говорить о характерных чертах, можно выделить еще и уверенность в себе — такой мужчина будет напористым и умелым в сексе», — отметил Вафин.

Ранее стали известны удивительные свойства оргазма.