«Вырастают крылья за спиной»: стали известны удивительные свойства оргазма

Секс — важная составляющая жизни каждого взрослого человека. Регулярные половые акты с оргазмом в финале улучшают настроение и в целом положительно влияют на здоровье. Но мало кто знает, что яркие кульминации в соитии помогают нашему организму защищаться от вредоносных «атак» извне.

Оргазм может способствовать укреплению иммунитета. Об этом рассказал врач превентивной медицины, специалист по антивозрастной медицине Станислав Нестерович.

По его словам, зачастую люди прибегают к половому акту не с целью зачатия и деторождения, а именно для того, чтобы испытать оргазм.

«Оргастические ощущения приносят, конечно же, удовольствие и мужчине, и женщине. Бывают ситуации, когда половой акт как таковой неприятен кому-то из партнеров, поэтому часто или мужчина, или женщина начинают его избегать, и именно потому, что не испытывают оргазма», — отметил Нестерович в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Медик подчеркнул, что оргазм следует делить на мужской и женский.

«Мужчина на «пике» секса получает мощнейший прилив не только сексуальной энергии, но и интеллектуальной. То есть, оргазм реально влияет на достижения мужчины, на уровень его иммунитета. Кроме того, сексуальные отношения влияют на иммунный статус и мужчины, и женщины», — уточнил собеседник издания.

Также врач добавил, что половая близость и оргазм способствуют успешности представителей обоих полов.

«Когда женщина, которая любит секс, остается без сексуального партнера, ей приходится, что называется, справляться своими руками. Из-за этого она довольно часто страдает. Когда же девушка встречает своего мужчину и получает то, о чем мечтала, у нее «вырастают крылья» за спиной, она становится успешнее и продуктивнее», — заявил эксперт.

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