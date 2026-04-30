Майские праздники 2026 года принесут москвичам транспортные контрасты. Аналитики прогнозируют резкий скачок цен в канун выходных и неожиданное удешевление в первые дни мая. Пока город пустеет, а дороги становятся свободнее, спрос на поездки внутри столицы падает, но «взрывается» в направлении Подмосковья. Разбираемся в графике работы такси и выбираем идеальное время для бюджетных перемещений, пишет REGIONS .

Пик нагрузки: почему 30 апреля такси станет роскошью

Основной удар по кошельку пассажиров придется на четверг, 30 апреля. Из-за сокращенного рабочего дня традиционный вечерний час пик сместится на 16:00. По данным «Яндекс Go», спрос в это время вырастет минимум на 20%. Повышающие коэффициенты будут срабатывать практически по всему центру города и вблизи крупных транспортных узлов — вокзалов и станций МЦК. Тем, кто планирует поездку в аэропорт или на вокзал во второй половине дня, эксперты советуют закладывать дополнительный бюджет и время на ожидание машины.

Золотое время для экономии: прогноз на 1–3 мая

С началом официальных выходных ситуация на рынке такси изменится зеркально. В период с 1 по 3 мая ожидается значительное снижение стоимости поездок по сравнению с обычными буднями.

Падение спроса: Количество заказов внутри Москвы снизится на 10–25%.

Свободные дороги: Скорость движения по городу вырастет на 15%, что сократит время в пути и, как следствие, итоговый чек.

Баланс цен: Несмотря на то что часть водителей тоже предпочтет отдых работе, оставшихся на линии машин с избытком хватит для удовлетворения низкого спроса, что удержит тарифы на базовом уровне.

Тренд года: «Межгород» заменяет электрички

Главной особенностью майских праздников 2026 года стал взрывной интерес к поездкам на дальние расстояния. Количество предзаказов в сервисе «Межгород» увеличилось сразу на 40%. Москвичи все чаще предпочитают комфорт такси поездкам в переполненных пригородных поездах. Самыми популярными направлениями для загородного отдыха в этом сезоне стали Звенигород, Истра, Электросталь и Ногинск. Стоимость таких поездок остается высокой, но возможность уехать «от двери до двери» привлекает рекордное количество пользователей.

Советы аналитиков: как не переплатить в праздники

Чтобы майские выходные не начались с неоправданных трат, специалисты рекомендуют придерживаться простых правил. Если ваша поездка 30 апреля не является срочной, лучше перенести ее на время после 21:00 или на утро 1 мая. Для загородных поездок стоит использовать функцию предзаказа, чтобы зафиксировать стоимость и гарантировать наличие машины. Также стоит помнить, что в праздничные дни в приложении могут появляться временные слоты с низким спросом — например, ранним утром, когда большинство горожан еще отдыхает.