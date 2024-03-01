Таксист перепутал молодую жену Диброва с экскортницей

Супруга известного ведущего Полина Диброва рассказала в личном блоге о забавном случае, который произошел с ней в такси. Об этом пишет издание «Утро.ру».

Дама легкого поведения померещилась таксисту из-за шубы Полины Дибровой. По ее словам, водитель не сразу поверил, что пассажирка собралась на костюмированный праздник. Однако все так и было: нарядная модель отправлялась в Шую, где приняла роль Снежной королевы. Дело было в пять утра.

После нескольких минут объяснений водитель смягчился и все-таки довез пассажирку до места назначения. Сама Диброва призналась, что не обиделась. Ситуация ее насмешила.

В 2023 году Полина Диброва увеличила себе грудь и отметила, что Дмитрий Дибров остался доволен. Это уже четвертая супруга ведущего. От первых трех браков он имеет двух детей, а новый брак принес трех сыновей. Пара пока не исключает, что заведет четвертого наследника. Сама Полина мечтает о дочери.

Ранее сообщалось, что Дибров высказался о работе Карауловой, заменившей его в шоу Кто хочет стать миллионером».