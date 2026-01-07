Таксистов и автолюбителей ждет разорение: с 9 января начнется охота на водителей с детьми

С 9 января в России вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность за нарушение правил перевозки детей в транспортных средствах. Размеры штрафов увеличены в два раза, пишет ТАСС .

Согласно изменениям в статье 12.23 КоАП РФ, штраф для водителя за перевозку ребенка без специального удерживающего устройства (автокресла или иного соответствующего средства) теперь составит от ₽3 до ₽5 тыс. Ранее верхняя граница штрафа была установлена на уровне ₽3 тыс.

Для должностных лиц, ответственных за перевозку, размер взыскания увеличен с ₽25 до ₽50 тыс. Юридическим лицам теперь грозит штраф в ₽200 тыс. вместо прежних ₽100 тыс. Отдельно отмечается, что для самозанятых водителей такси, осуществляющих перевозку без детского кресла, штраф будет применяться как для должностных лиц, то есть может достигать ₽50 тыс.

Изменения вступают в силу с 9 января в стандартном порядке, через десять дней после официального опубликования документа.

