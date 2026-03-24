Таксистов ждет массовая проверка документов: жизнь водителей изменилась с сегодняшнего дня

В России планируют изменить правила выхода на линию для таксомоторных компаний и индивидуальных перевозчиков. Как сообщают «Ведомости», нововведение затронет порядок оформления обязательной страховки ответственности перед пассажирами.

Сейчас такой полис уже требуется по закону, однако предлагаемые поправки уточняют процедуру и делают ее более жесткой. Согласно инициативе, перевозчики должны будут сначала заключить договор страхования, покрывающий вред жизни, здоровью или имуществу пассажиров, и только после этого получать разрешение на работу. Максимальная выплата по данному виду страховки превышает 2 миллиона рублей.

Правительственная комиссия уже одобрила концепцию, но документ пока требует доработки. Если поправки в итоге примут, выйти на линию без действующего полиса станет невозможно. Ожидается, что нововведение усилит контроль за деятельностью перевозчиков и повысит уровень безопасности пассажирских перевозок.