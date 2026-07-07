Таксисты и врачи на колесах реже умирают от Альцгеймера: ученые проанализировали 400 профессий

Работа, требующая постоянной ориентации в пространстве, способна защитить мозг от болезни Альцгеймера. Гарвардские ученые, проанализировав данные почти по 400 профессиям, выяснили, что таксисты и водители скорой помощи реже остальных умирают от этого заболевания. Их коллеги, управляющие автобусами по одним и тем же маршрутам, в список защищенных категорий не попали.

Результаты опубликованы в British Medical Journal. По версии исследователей, регулярная прокладка маршрутов и навигация стимулируют гиппокамп — зону мозга, отвечающую за память и ориентирование, которая первой страдает при деменции. Подтверждением служит известный феномен лондонских таксистов: изучение города приводит к увеличению этой области мозга. Авторы признают, что таксисты и медики на колесах в среднем раньше уходят из жизни, и риск деменции естественным образом растет с возрастом, однако даже после корректировки расчетов защитный эффект сохранился.

Профессор Университетского колледжа Лондона Хьюго Спирс пояснил, что образование, интеллектуально насыщенная работа и постоянная умственная активность формируют когнитивный резерв, оберегающий мозг от возрастных изменений. Неврологи советуют для профилактики чаще тренировать навыки ориентирования — гулять на природе, отказываться от навигатора в пользу самостоятельного поиска пути, а также не пренебрегать физической активностью и живым общением, которые доказанно снижают риск слабоумия.