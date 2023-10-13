Талантливый слон поразил пользователей интернета своим рисунком

Люди довольно часто смотрят видео с животными. Наиболее любимым у публики является контент с котиками. Но в этот раз даже они отошли на второй план.

Возможно, кто-то однажды в шутку сказал: «Да даже слон лучше рисует, чем я!». И этот человек, как оказалось, был прав. Дело в том, что в сети сейчас набирает популярность ролик с животным, которое мастерски держит кисточку хоботом и с помощью нее изображает на холсте своего сородича.

Как пишет издание «Утро.ру», прикрепляя данный ролик, многие комментаторы под ним предположили, что он является качественной компьютерной графикой. Другие же пришли в восторг от увиденного. Возможно, это был цирковой слон, а об остальном нам остается только догадываться.